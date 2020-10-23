СМИ: выплаты медикам за работу с COVID-19 продлят на 2021 год

Правительство РФ в 2021 году по-прежнему будет финансировать федеральные доплаты медицинским сотрудникам за работу с COVID-19. Механизм начисления выплат при этом изменится.

Администрирование выплат перейдет на федеральный уровень, сообщила газета «Коммерсант». Такое поручение озвучила вице-премьер Татьяна Голикова, которая возглавляет правительственный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По словам источника, механизм контроля над выплатами действительно изменится — одновременно с продлением срока их начисления. Выплачивать деньги будет напрямую один из внебюджетных фондов: Пенсионный, ФФОМС или Фонд социального страхования. Руководить процессом предстоит Минздраву и Минтруду.

Считается, что в дальнейшем подобная схема избавит от проблем с распределением размера доплат, которые возникали из-за несогласованных действий центра и регионов.

На стимулирующие выплаты с апреля 2020 года могут рассчитывать врачи, средний и младший медицинский персонал. Средства также перечисляют водителям скорых и другим сотрудникам сферы здравоохранения, которые заняты в лечении больных COVID-19 или контактируют с пациентами из групп риска.