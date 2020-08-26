СМИ выложили видео похищения девочки из московского социального центра

По данным издания, многодетные родители вынесли маленькую девочку из московского Центра содействия семейному воспитанию и принесли ее домой. Правоохранители полагают, что мать ребенка передала его через забор отцу, после чего перелезла сама. Эти действия объясняются тем, что родители хотели миновать пост охраны, не привлекая к себе внимание.