facebook_pixel
    26 августа 2020, 20:23

    СМИ выложили видео похищения девочки из московского социального центра

    Артур Блянихов

    Life обнародовал видео, на которое попал момент похищения восьмимесячной малышки из социального центра в Москве.

    По данным издания, многодетные родители вынесли маленькую девочку из московского Центра содействия семейному воспитанию и принесли ее домой. Правоохранители полагают, что мать ребенка передала его через забор отцу, после чего перелезла сама. Эти действия объясняются тем, что родители хотели миновать пост охраны, не привлекая к себе внимание.

    Новости SMI.FM