СМИ выяснили зарплату няни девочки из центра «Мать и дитя»

Ребенка после рождения оставили в медцентре родители. Сначала девочке действительно нужна была помощь. Но сейчас она полностью здорова. Правда с этим не согласны ее родители, которые оплачивают содержание ребенка в палате.

«Нянь у девочки две. Одна основная, другая на подмене. Девочка к ним очень привязана, особенно к основной», — рассказал представитель медучреждения. По его словам «основная» няня даже предлагала усыновить девочку, но так как у ребенка живы родители, то дело не пошло.

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По неподтвержденной информации, услуги основной няни обходятся родителям девочки в 150 тысяч рублей в месяц. Сменщица получает чуть меньшую сумму. Еще по одному миллиону рублей ежемесячно семья выделяла на оплату палаты на протяжении пяти лет.

За столь крупную сумму девочке обеспечивали тишину и покой, а главное все молчание об этой истории. Деньги в центр поступали регулярно, пока медицинское учреждение не расторгло контракт.

После того, как информация просочилась в СМИ, к делу подключились органы опеки и попечительства. Они направили в центр специалистов, чтобы подтвердить версию родителей о неизлечимой болезни их дочери, и психологов. В Департаменте труда и социальной защиты московского правительства пообещали держать ситуацию на контроле.

Перинатальный медицинский центр пытался вернуть девочку родителям через суд. Но те отказались, сославшись на то, что дочь имеет право на получение медицинской помощи.

Представители опеки и попечительства пообещали подать новый иск с требованием об ограничении родительских прав. Но, если выяснятся новые обстоятельства, то и об окончательном лишении прав родителей на девочку. Пока же ребенок остается в своей палате, где она проводит все свое время.