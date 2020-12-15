СМИ выяснили, в какой месяц 2020 года в Петербурге отменили больше всего концертов

По данным ИА «Невские новости», в апреле из-за пандемии на состоялось 159 концертов. Второе место в антирейтинге занял март. Именно тогда были запрещены все массовые мероприятия. В результате в марте отменилось 117 концертов. На третьем месте оказался май — тогда в городе не состоялось 45 концертов.