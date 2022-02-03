СМИ выяснили последнюю волю Мережко

В Москве прошла траурная церемония прощания с режиссером и сценаристом Виктором Мережко, который скончался в минувшее воскресенье. Дети Мережко огласили его последнюю волю, пишут «Дни.ру».

По данным издания, перед смертью режиссер сказал, что хотел бы, чтобы его похоронили на Троекуровском кладбище. Там покоятся такие известные люди, как создатель «Ералаша» Борис Грачевский, актер Николай Караченцев, певица Юлия Началова и журналист Михаил Зеленский.

Мережко ушел из жизни на 86-м году. Смерть наступила из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Режиссер провел в одном из медицинских учреждений Петербурга три недели. У него были множественные поражения легких, а затем отнялась нога.