СМИ выяснили, почему Норкину похоронили не в Москве
Сотрудники ИА Nation News побывали на могиле журналистки Юрии Норкиной в подмосковном Пушкино и узнали, почему ее похоронили именно там.
По данным информагентства, Норкину похоронили на кладбище, которое не имеет четких границ и находится в лесу. Оказалось, что там нашел свое последнее пристанище отец журналистки Геннадий Рыбаков. Именно этим и объясняется выбор места захоронения Норкиной. По словам местного жителя, в Пушкино у отца Норкиной была дача.