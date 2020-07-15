СМИ выяснили, почему Норкину похоронили не в Москве

По данным информагентства, Норкину похоронили на кладбище, которое не имеет четких границ и находится в лесу. Оказалось, что там нашел свое последнее пристанище отец журналистки Геннадий Рыбаков. Именно этим и объясняется выбор места захоронения Норкиной. По словам местного жителя, в Пушкино у отца Норкиной была дача.