СМИ выяснили отношение россиян к запрету «сексуальных девиаций» в фильмах

Опрос, проведенный сайтом kp.ru, показал, что многие россияне поддерживают идею запрета «сексуальных девиаций» в фильмах в онлайн кинотеатрах. Ранее в СМИ появилась информация о том, что такой законопроект обсуждается в Роскомнадзоре.

За то чтобы запретить фильмы, демонстрирующие «сексуальные девиации», в онлайн кинотеатрах, высказались 74% опрошенных. При этом лишь 6% считают, что подобные сцены в фильмах не могут повлиять на психику здорового человека.