СМИ выяснили, какие профессии предпочитают россияне предпенсионного возраста

Экономист назвал виновных в отсутствии работы у предпенсионеров Подробнее

По словам Крайчинской, одна часть предпенсионеров приходят с целью повысить квалификацию, другая — получить новую профессию.

Она рассказала, что люди, изучавшие программирование в 80-90-е, начали осваивать программы, актуальные на сегодняшний день для бизнеса. Специалисты по электромонтажу начали осваивать модуль программирования для работы на современном оборудовании, а специалисты по ремонту и обслуживанию автомобилей — модуль компьютерной диагностики. Преподаватели российских школ, колледжей и вузов отдают предпочтение веб-дизайну.

WorldSkills International — международное движение, направленное на популяризацию рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки. Россия состоит в движении уже семь лет, напомнило РИА ФАН.