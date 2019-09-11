  • СМИ выяснили, какие профессии предпочитают россияне предпенсионного возраста

    11 сентября 2019, 13:33

    Ольга Чеснокова

    Россияне предпенсионного возраста начали проходить квалифицированное обучение или переобучение. Свое предпочтение они отдают области IT-технологий и программированию. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на директора академии WorldSkills Россия Светлану Крайчинскую.

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    По словам Крайчинской, одна часть предпенсионеров приходят с целью повысить квалификацию, другая — получить новую профессию.

    Она рассказала, что люди, изучавшие программирование в 80-90-е, начали осваивать программы, актуальные на сегодняшний день для бизнеса. Специалисты по электромонтажу начали осваивать модуль программирования для работы на современном оборудовании, а специалисты по ремонту и обслуживанию автомобилей — модуль компьютерной диагностики. Преподаватели российских школ, колледжей и вузов отдают предпочтение веб-дизайну.

    WorldSkills International — международное движение, направленное на популяризацию рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки. Россия состоит в движении уже семь лет, напомнило РИА ФАН.