СМИ выяснили, как россияне избавляются от стресса после работы

В современном мире люди довольно часто сталкиваются со стрессом и выгоранием на работе. Сайт kp.ru провел опрос, в ходе которого выяснил, как россияне борются с таким состоянием.

36% респондентов заявили, что избавляются от стресса с помощью просмотра веселых и отвлекающих записей и видео в интернете. При этом 22% опрошенных отметили, что используют алкоголь для эмоциональной разрядки.

21% россиян справляются с напряжением с помощью спорта и активного образа жизни. Многие из опрошенных отмечали, что физические нагрузки помогают укрепить нервную систему, а также справляться с неприятностями на работе.

«Йога спасает меня от всех стрессовых ситуаций, если они возникают», — рассказала одна из участниц опроса.

11% заявили, что при возникновении стресса стараются уменьшить количество занятости, а также больше отдыхать.

Общение с друзьями помогает снять напряжение 10% респондентов. Еще часть отметили, что выбирают альтернативные способы борьбы с напряжением.

«Сон — это самый лучший и простой способ», — рассказал один из участников опроса.