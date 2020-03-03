СМИ выяснили, как обманывают на ремонте гаджетов

Один из клиентов сервиса рассказал, что обратился за помощью, когда в его iPhone SE попала влага. Менеджер центра заявил, что на ремонт придется потратить 8270 рублей.

«Сказали, что залит весь экран и не работает, также не включается телефон, так как аккумулятор сдох полностью, пришлось ремонтнику свой вставлять, чтобы проверить телефон, сказал, что, возможно, произошло замыкание при попадании влаги», — пояснил молодой человек.

Однако дома он обнаружил, что смартфон восстановился самостоятельно.

«Модем действительно не работает — не видит сим-карту. Но все остальное в полном порядке. Только еще после диагностики и Touch ID перестал работать, про него ничего не написали в заключении», — уточнил собеседник.

Другому пострадавшему от мошенничества сервисного центра заменили экран на смартфоне. Менеджер центра взял с клиента девять тысяч рублей за оригинальное стекло, но позже он выяснил, что поставили дешевую подделку.

Часто сервисы отказываются соблюдать условия гарантии и требуют новую оплату за повторный ремонт неисправности.

Эксперты посоветовали читать отзывы в интернете прежде, чем обращаться в сервисный центр.

«Если компетентность менеджеров вызывает сомнения, не стесняйтесь: забирайте гаджет, разворачивайтесь и уходите. Чем меньше клиентов у непрофессионалов, тем чище рынок», — заметил мастер по ремонту техники Никита Пургин.

Не стоит забывать о законе «О защите прав потребителей», который устанавливает срок ремонтных работ. Если клиент не подписывал дополнительное соглашение, то на ремонт выделяется небольшой период времени. Дополнительное соглашение продлевает срок до 45 дней.

Более того, клиент должен всегда требовать гарантию. Она пригодится при проблемах с устройством после ремонта.