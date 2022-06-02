СМИ выяснили, как могут называться блюда в российском McDonalds

Активы McDonalds были проданы бизнесмену Александру Говору в середине мая. С тех пор в Роспатент регулярно приходят заявки о регистрации новых названий: «Это он», «Весело и вкусно», «Точно он» и других. Вероятнее всего, это не варианты для названия самой сети ресторанов, а будущие названия блюд и сервисов сети, написал kp.ru со ссылкой на источник внутри российского McDomalds.

Например, бургер «Биг Мак», вероятно, в российском аналоге ресторана будет называться «Только так», набор «Хэппи Мил» — «Весело и вкусно», «МакКафе» — «Наше место», а «МакАвто» — «Свободная касса» или «Компас». «Это он», «Точно он» и «Тот самый» — возможные названия бургера «Биг Тейсти».