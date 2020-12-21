СМИ выяснили, что просят россияне у Деда Мороза перед Новым годом

«Ближе к Новому году поток растет. Только за ноябрь-2020 пришло 22 981 письмо! А с начала 2020-го мы получили 76 232 конверта. И их будет еще больше. В год мы получаем и обрабатываем около 250 000 писем», — уточнила Рева.

По ее словам, мужчины просят у Деда Мороза хорошую супругу, а девушки — жениха. Также с просьбами обращаются матери-одиночки. Они просят помочь с ремонтом, закрытием кредита, оплатой за квартиру. Кроме того, пишут и солдаты-срочники. Им не хватает простых радостей: майонеза, кетчупа, конфет и сгущенки.

«Есть категория писем с конкретным списком желаний. <…> Пожелания конкретные и, мягко говоря, недешевые. Расписывают, какую именно модель Lexus хочется обнаружить под окнами в новогоднюю ночь, в каком районе испанского побережья прикупить виллу, какую именно зарплату и на какой должности получать», — добавила собеседница издания.