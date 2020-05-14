    14 мая 2020, 08:54

    СМИ: вычеты по НДФЛ и регистрацию ИП захотели перевести в онлайн

    Андрей Иванов

    Федеральная налоговая служба России (ФНС) предложила Кабмину запустить онлайн-услуги для налогоплательщиков. Реализация проекта принесет социально-экономический эффект.
    СМИ: вычеты по НДФЛ и регистрацию ИП захотели перевести в онлайн

    Как пишет «Коммерсантъ», речь идет об упрощенном порядке вычета НДФЛ, регистрации ИП через мобильное приложение и создание удостоверяющего центра (УЦ) ФНС для оформления электронных подписей.

    По данным издания, ФНС подготовила план исполнения этих крупных цифровых проектов по итогам совещания в правительстве в конце апреля. Ожидается, что после запуска УЦ, уже через два года он будет обрабатывать 100% запросов от индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и нотариусов. Когда УЦ будет собирать все запросы, бизнес сэкономит на этом около 150 миллиардов рублей.

    С упрощением порядка вычета НДФЛ могут быть проблемы, так как в ФНС пока недостаточно сотрудников, а банки в России пока не готовы к сотрудничеству в электронном виде. Для упрощения процедуры регистрации ИП необходимо лишь изменить соответствующий закон.

    Ранее глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил сократить НДФЛ России в два раза из-за пандемии коронавируса. Независимый эксперт Антон Шабанов рассказал «360», что это решение позволит стабилизировать рынок труда, но ударит по медицине и пенсионной системе.