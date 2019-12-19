СМИ: врачи не захотели принимать пациента с припадком в Прикамье
В городе Чайковский (Пермский край) врачи больничного комплекса «Энергия» отказались принять пациента, с которым случился эпилептический припадок. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По данным информагентства, возвращаясь домой, местные жители увидели на дороге человека, который бился в конвульсиях. Они привезли его в ближайшую больницу, однако врачи отказались принимать пациента, у которого началась эпилепсия.
«Врач не спеша вышел, постоял, посмотрел! После долгих перепалок позвал санитаров, и они увели больного! Санитары слышали весь диалог с врачами, даже они не оставались равнодушными!» — написали свидетели.
Корреспондентам не удалось получить оперативного комментария в медучреждении. Главврача не оказалось на месте.