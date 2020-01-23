СМИ: врачи не подтвердили коронавирус у белорусской студентки

Девушка летала в Шанхай со своим парнем Арманом на три месяца. Теперь они оба лежат в больницах: он в Санкт-Петербурге, она в Минске. Арману сделали экспресс-тест для проверки диагноза. У девушки же взяли лишь анализ крови и мочи.

«Температура поднялась вчера, в 15:50 уже вызвали скорую. Увозили совершенно без масок даже, с сегодняшнего утра стали только носить. Врачи говорят, что это „грипп Б“. Но поражает скорость реакции, когда их российские коллеги в Боткина в скафандрах химзащиты еще не поставили точного диагноза ее парню с такими же симптомами», — рассказал собеседник Life.

Возможно, у белорусских врачей нет базы для диагностики коронавируса. Пострадавшая девушка надеется, что доктора попросят помощи у российских коллег.