СМИ восстановили вероятный маршрут нижегородского стрелка
Life удалось восстановить предполагаемый маршрут нижегородского стрелка Даниила Монахова сразу же после бойни на автобусной остановке накануне вечером.
По данным издания, сразу же после стрельбы молодой человек пошел в сторону двухэтажек, которые стояли недалеко от остановки. Затем он прошел два двора и повернул на обочину, ведущую к частным домам.
Потом он преодолел расстояние в пару сотен метров, после чего, предположительно, свел счеты с жизнью. По словам свидетелей, они слышали несколько выстрелов с окраины поселка.