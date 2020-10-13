СМИ восстановили вероятный маршрут нижегородского стрелка

По данным издания, сразу же после стрельбы молодой человек пошел в сторону двухэтажек, которые стояли недалеко от остановки. Затем он прошел два двора и повернул на обочину, ведущую к частным домам.

Потом он преодолел расстояние в пару сотен метров, после чего, предположительно, свел счеты с жизнью. По словам свидетелей, они слышали несколько выстрелов с окраины поселка.