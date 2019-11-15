СМИ: воспитательница детсада устроила травлю маме из-за укуса двухлетней девочки

Жертвой буллинга в детском саду Санкт-Петербурга стал не ребенок, а его мама. Двухлетняя девочка укусила воспитательницу. Та не стала разговаривать с родительницей, зато написала об этом случае в соцсетях.

Главной героиней этой истории стала Надежда Беляева. Она мама двух девочек-двойняшек. Женщина начала водить малышек в детский сад № 37 в сентябре 2019 года и сразу столкнулась с проблемами.

Как написал Telegram-канал Mash на Мойке, на одну из ее дочерей сразу стали поступать жалобы. При этом о том, что ее дочь укусила воспитательницу, Надежда узнала совершенно случайно.

«Мне не сказала об этом воспитатель. Я увидела эту информацию во „ВКонтакте“. Она сочла возможным выбросить все это в Сеть, для того чтобы обсуждать двухлетнюю девочку», — возмущалась Беляева.

Женщина должна была объяснить все случившееся полиции. Кроме того, заведующая дошкольным учреждением начала собирать подписи за исключение ребенка. Впрочем, ситуацию удалось разрешить мирным путем.

Перед Надеждой извинились и пообещали разработать для малышки специальную программу. Ведь проблемы у девочки действительно есть. Специалисты подозревают, что у нее расстройство аутистического спектра.