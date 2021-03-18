СМИ: власти обяжут бизнес делиться данными россиян

Согласно законопроекту, который Минцифры после исправлений еще раз направило в кабмин, компании могут обязать бесплатно выдавать властям обезличенные данные жителей России. Это нужно для развития цифровых услуг в стране, пишет «Коммерсант».

По информации издания, первую версию закона внесли правительство 10 марта. Накануне Минцифры направило его повторно. Обезличенные данные власти будут использовать «для государственного и муниципального управления», говорится в поправках к документу. Правительству предстоит определить порядок их передачи.

Операторами персональных данных могут быть органы власти, юридические лица и отдельные люди. Представителей бизнеса и экспертов обеспокоили эти планы руководства страны.

«Есть риск, что предложенные поправки существенно затормозят развитие рынка больших данных и проектов в области искусственного интеллекта в России», — рассказала «Коммерсанту» президент АБД Анна Серебряникова.

Директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова заявила, что второй вариант закона не согласовали с предпринимателями и экспертами, а прописанные в документе требования избыточны. По ее словам, у государства и так есть все необходимые данные россиян — от свидетельства о рождении до свидетельства о смерти.

Ранее «Коммерсант» писал о том, что Минцифры планирует предоставить частным компаниям доступ к медицинским данным жителей России.