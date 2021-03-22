СМИ: власти Москвы начали работать над созданием витрины с данными горожан

Московские власти планируют создать витрину с обезличенными данными горожан. На это нововведение может уйти около 132 миллионов рублей. Об этом сообщил «Коммерсант».

К витрине смогут подключаться внешние пользователи. При этом в мэрии заверили, что данные будут получать только ведомства. Но эксперты предупредили, что в рамках экспериментального правового режима, действующего в Москве с прошлого года, получать персональные данные москвичей и результаты их анализа на законных основаниях могут и частные компании.

По данным издания, подведомственное департаменту информационных технологий (ДИТ) Москвы государственное казенное учреждение ГКУ «Информационный город» модернизирует систему аналитики больших объемов данных о жителях Москвы до 31 августа 2022 года.

Получается, что пользователь системы через интерфейс сможет видеть данные об имуществе горожан, тратах на ЖКХ и другую статистику. По данным сайта госзакупок, тендер на разработку системы выиграло ООО «Программный продукт».

Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев отметил, что недавно городская мэрия получила право передавать персональные данные горожан без их согласия. Кроме того, из информационных систем мэрии неоднократно утекали данные. Последний раз это произошло в декабре прошлого года. Предварительно, виноватыми в утечке считаются сотрудники, передававшие информацию третьим лицам.