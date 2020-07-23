СМИ: владельцы поделят активы «Шоколадницы» из-за кризиса

Активы предпринимателей включают в себя сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», компанию ArenaFoodsCatering и партнерские рестораны быстрого питания KFC, Pizza Hut и Panda Express. Дележ будет проходить по блокам: в один войдут собственные заведения «Шоколадница», «Кофе Хауз» и «Ваби Саби», а в другой рестораны по франшизе.

Третий блок — компания ArenaFoodsCatering, которая организовывала питание на стадионах в дни Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. Официального подтверждения этой информации пока нет.

«Активы оцениваются как отдельно взятые бизнесы, потом в определенной пропорции делятся, и либо одна из сторон вносит недостающее деньгами, либо разменивается долями в других компаниях на необходимую сумму», — рассказал изданию управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев. По мнению собеседника, сложившаяся в ресторанном бизнесе ситуация выявит сильнейших и обратит на них внимание инвесторов.

Крупнейшую сеть кофеен «Шоколадница» основали в Москве в 2000 году. Первая кофейня сети открылась на месте одноименного советского кафе возле станции метро «Октябрьская». В 2014 году гонконгская компания Acmero Capital купила 40% «Шоколадницы». В этом же году сеть выкупила своего основного конкурента «Кофе Хауз».