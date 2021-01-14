СМИ: владельца «сталинской» шаурмичной задержали

Как пишет «МК», мужчину задержали, когда он давал интервью. Все происходило на фоне той самой шаурмичной с резонансным названием, которая к тому моменту уже была официально закрыта. По данным издания, сотрудники полиции подошли к Вольтману и попросили пройти с ними в отделение. До этого владельца заведения уже уведомляли о том, что ему необходимо посетить ОМВД, чтобы составить протокол, но сделать он это должен был в пятницу, 15 января. Как пишет «МК», Вольтман ответил стражам порядка отказом, за что был задержан. Подтверждения этому сейчас нет.

О точке общепита, названной в честь Иосифа Сталина, стало известно в начале нового года. Она располагалась неподалеку от метро «Войковская» в российской столице. Название и рабочая форма поваров (шаурму там готовили люди в костюмах сотрудников НКВД) возмутили пользователей соцсетей. Вскоре шум дошел и до правоохранительных органов. Шаурмичную закрыли.