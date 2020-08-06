СМИ: владелец зоопарка под Тюменью устроил распродажу диких зверей

Владелец частного зоопарка в селе Исетском под Тюменью устроил распродажу диких зверей. Об этом сообщили местные жители в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».

Они рассказали, что в зоопарке есть медведи, леопарды, рыси и волки. По словам пользователей интернета, уже несколько месяцев животные сидят в клетках. Уточняется, что кормить их нечем, так как посетителей и дохода из-за пандемии коронавируса нет, информирует сайт URA.ru.

«Неужели нет возможности пристроить животных в другие зоопарки?», — задалась вопросом участница группы.

Еще одна жительница села заявила, что ее семья купила у владельца зоопарка лошадь, которая теперь живет на ферме. Животное продали им примерно за 30 тысяч рублей. Как отметили пользователи, животные содержатся в плохих условиях и страдают от аномальной жары.

Журналисты не смогли получить комментарий у владельцев зоопарка. В администрацию Исетского района направили письменный запрос. Такое же письмо отправили в природоохранную прокуратуру Тюменской области.