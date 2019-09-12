СМИ: «ВКонтакте» запретит скачивать пиратские копии книг
Антипиратский меморандум, сообщила газета «Ведомости», уже подписали «Эксмо», АСТ, «Азбука-Аттикус», «Альпина паблишер», «Аудиокнига», «Литрес». К борьбе с пиратами также подключилась представляющая интересы издателей Ассоциация по защите прав в интернете.
По словам генерального директора АЗАПИ Максима Рябыко, «ВКонтакте» наряду с YouTube и Telegram входит в тройку лидеров среди площадок рунета по числу выявляемых и удаляемых пиратских копий книг.
Главным агрегатором пиратского контента, добавил главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян, соцсеть была в начале 2010-х годов.
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Предполагается, что подписанный меморандум позволит автоматизировать работу по поиску нелегального книжного контента и введет фактическую премодерацию файлов с книгами даже в закрытых пабликах.
Для этого используют так называемый Copyright Check. Сервис является аналогом Content ID, распознающей пиратский видеоконтент по цифровому отпечатку.
Представители «ВКонтакте» в беседе с «360» подчеркнули, что пока не готовы обсуждать нововведение и сам меморандум.
«К сожалению, пока мы не готовы делиться подробностями. Вернемся [к разговору], как только будут новости», — сказали в соцсети.