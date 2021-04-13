СМИ: вклады клиентов трех негосударственных пенсионных фондов в России оказались под угрозой

В России нашли три негосударственных пенсионных фонда (НПФ) с «потенциальной невозможностью выполнить финансовые обязательства». Поэтому пенсионные вклады россиян находятся под угрозой. Об этом написала газета «Коммерсант».

Наиболее крупный дефицит по итогам 2020 года оказался у «АПК-фонда», утверждает издание. Он составил 12,5% от обязательств — 47,9 миллиона рублей. Банк работает лишь по добровольным пенсионным программам.

У «Телеком-союза» дефицит в размере 10,7% от обязательств (2,7 миллиарда рублей), у «Аквилона» нашли нехватку в 0,8% от капитала (16,3-16,6 миллиона рублей).

Издание написало, что появление дефицита в фонде должно вызвать вопросы у надзорного блока Банка России. Если он подтвердится, то будет вырабатываться план по восстановлению платежеспособности. Также дефицит станет основанием для применения НПФ собственных мер для предупреждения банкротства.

Пенсионный фонд России недавно напомнил, кто может выйти на пенсию досрочно. В этом году речь идет о многодетных мамах 1965 года рождения и некоторых других группах лиц.