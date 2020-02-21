    21 февраля 2020, 14:15

    СМИ: вице-премьер Хуснуллин намерен посетить в Петербурге стройплощадку станции «Горный институт»

    Артур Блянихов

    «Петербургский дневник» рассказал, что вице-премьер Марат Хуснуллин намерен посетить строящуюся станцию петербургской подземки «Горный институт».

    По словам инсайдера, Хуснуллин планирует посетить стройплощадку вечером 21 февраля. 17 февраля он анонсировал свой визит в Северную столицу и попросил петербуржцев подсказать ему, на какие объекты в городе ему стоит обратить внимание.

    Кроме Центрального района горожане предложили вице-премьеру посетить районы новостроек и станции «Беговая» и «Дунайская», где были протечки.

    «Надеюсь сделать что-то полезное для города, поэтому первый выезд к вам!» — подчеркнул Хуснуллин.