СМИ: вице-премьер Хуснуллин намерен посетить в Петербурге стройплощадку станции «Горный институт»

По словам инсайдера, Хуснуллин планирует посетить стройплощадку вечером 21 февраля. 17 февраля он анонсировал свой визит в Северную столицу и попросил петербуржцев подсказать ему, на какие объекты в городе ему стоит обратить внимание.

Кроме Центрального района горожане предложили вице-премьеру посетить районы новостроек и станции «Беговая» и «Дунайская», где были протечки.

«Надеюсь сделать что-то полезное для города, поэтому первый выезд к вам!» — подчеркнул Хуснуллин.