СМИ: вернувшегося домой скопинского маньяка забрала полиция

Скопинский маньяк Виктор Мохов вернулся в родной город из Москвы со съемок на телевидении. У него не получилось заселиться в гостиницу — мужчину забрала полиция.

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, когда Мохова не заселили в гостиницу, он пожаловался в полицию. По словам собеседника агентства, сотрудники правоохранительных органов приехали, посадили его в машину и увезли.

«Дом Моховых после смерти матери стоит в запустении, быстро привести его в жилое состояние нельзя», — объяснил «Интерфаксу» собеседник, почему Мохову нужен был гостиничный номер.

В гостинице, куда пытался заселиться скопинский маньяк, «360» рассказали, что у них мест нет, а заранее он номер не бронировал. Ранее СМИ сообщили, что за участие в ток-шоу телевизионщики могли заплатить Мохову до трех миллионов рублей.

Мохов на днях освободился после 17-летней отсидки за то, что похитил двух девушек, запер их в подвале, где держал около четырех лет и периодически насиловал. В течение шести лет ему запрещено посещать массовые и спортивные мероприятия и участвовать в них, выходить из дома после 22:00 и уезжать из Скопинского района без предупреждения полиции.