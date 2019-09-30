СМИ: Верховный и Конституционный суды РФ попросили пересмотреть расчеты коммуналки

Алексеевская рассказала, что в 2018 году ее соседу пришла квитанция о более чем 100-тысячной задолженности по коммуналке. Оказалось, что управляющая компания вела неправильный расчет, и получилось так, что мужчина должен был оплачивать не только расходы, но также и ремонт подъезда.

«По факту владелец жилья должен оплачивать услуги, только исходя из своей доли в праве общей собственности, то есть сумму, прямо пропорционально равную квадратным метрам его жилплощади», — пояснила юрист.

Отмечается, что УК выставляют счета относительно доли в праве на общее имущество многоквартирного дома. Выходит, что каждый месяц идет переплата за жилищно-коммунальные услуги.