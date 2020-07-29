СМИ: вакцину от COVID-19 пустят в гражданский оборот 15 августа

Специалисты НИЦ имени Гамалеи передали на экспертизу созданный ими препарат от коронавируса. Планируется, что вакцину зарегистрируют в первой декаде августа. После этого она поступит в гражданский оборот.

Сроки регистрации препарата озвучил «Интерфаксу» собственный источник. Ожидается, что это произойдет 10–12 августа. Потом около недели его будет проверять Росздравнадзор.

«После этого, как ожидается, 15 августа вакцина может поступить в гражданский оборот», — заметил собеседник агентства.

Вакцину отправили на экспертизу в ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения». Специалисты должны сформировать полный пакет документов на препарат, их проверкой займутся в Минздраве. После этого его должны зарегистрировать.

Источник в правительстве ранее заявил, что вакцина НИЦ имени Гамалеи пройдет регистрацию в начале августа. Ее применение назвали избирательным. Первыми препарат получат представители групп риска, в том числе учителя и врачи, и более полутора тысяч добровольцев. В массовый оборот, уверял собеседник агентства, вакцина поступит спустя пять-шесть месяцев.