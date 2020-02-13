СМИ: в Турции неизвестный оплатил долги местных жителей в магазине

В маленьких городах Турции некоторые магазины разрешают покупателям брать продукты в долг.

Владелец магазина в Диярбакыре рассказал, что недавно к нему зашел незнакомый человек и сказал, что хочет оплатить все задолженности покупателей, записанные долговую тетрадь. Сумма долга составила 12500 турецких лир — более 2000 долларов. Мужчина отдал деньги, вырвал из тетради эти страницы, сжег их и ушел.

Некоторые должники не могли поверить, что их долги аннулированы.