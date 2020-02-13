СМИ: в Турции неизвестный оплатил долги местных жителей в магазине
Неизвестный заплатил в одном из продуктовых магазинов все долги жителей района в городе Диярбакыре. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на телеканал NTV.
В маленьких городах Турции некоторые магазины разрешают покупателям брать продукты в долг.
Владелец магазина в Диярбакыре рассказал, что недавно к нему зашел незнакомый человек и сказал, что хочет оплатить все задолженности покупателей, записанные долговую тетрадь. Сумма долга составила 12500 турецких лир — более 2000 долларов. Мужчина отдал деньги, вырвал из тетради эти страницы, сжег их и ушел.
Некоторые должники не могли поверить, что их долги аннулированы.