    13 февраля 2020, 16:50

    СМИ: в Турции неизвестный оплатил долги местных жителей в магазине

    Дарья Морозова

    Неизвестный заплатил в одном из продуктовых магазинов все долги жителей района в городе Диярбакыре. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на телеканал NTV.

    В маленьких городах Турции некоторые магазины разрешают покупателям брать продукты в долг.

    Владелец магазина в Диярбакыре рассказал, что недавно к нему зашел незнакомый человек и сказал, что хочет оплатить все задолженности покупателей, записанные долговую тетрадь. Сумма долга составила 12500 турецких лир — более 2000 долларов. Мужчина отдал деньги, вырвал из тетради эти страницы, сжег их и ушел.

    Некоторые должники не могли поверить, что их долги аннулированы.