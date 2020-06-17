    17 июня 2020, 18:38

    СМИ: в Среднеуральском монастыре опровергли сообщение о том, что в обитель приезжали звезды

    Ольга Ломакина

    В Среднеуральском женском монастыре, который захватил схиигумен Сергий (Романов), заверили, что никакие звездные персоны не приезжали: ни хоккеист Павел Дацюк, ни артист «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов. Об этом «Ридусу» сообщил источник из монастыря.

    «Журналисты, настроенные на эскалацию любого конфликта в нашей стране, сознательно раздувают хайп. Нет у нас никакой осады, никаких землянок и окопов. Нет протеста, нет конфликта, доступ в монастырь свободный. Это федеральные СМИ раздувают из рядовой ситуации шумиху», — сообщил источник «Ридуса».

    Знакомые спортсмена Павла Дацюка также подтвердили, что его в монастыре нет, и обещали, что он сам позже выскажется о ситуации.

    Ранее в захваченный монастырь приехали оперативники ФСБ и полицейские, чтобы поговорить с казаками, которые окружили здание по настоянию священника. Сам же священнослужитель заявил, что в обитель действительно приходили с проверкой, но сейчас все спокойно и силовиков уже нет.

    Накануне отец Сергий устроил мятеж в монастыре. Он сверг настоятельницу и поставил казаков и прихожан по периметру в качестве охраны.