СМИ: в Среднеуральском монастыре опровергли сообщение о том, что в обитель приезжали звезды

«Журналисты, настроенные на эскалацию любого конфликта в нашей стране, сознательно раздувают хайп. Нет у нас никакой осады, никаких землянок и окопов. Нет протеста, нет конфликта, доступ в монастырь свободный. Это федеральные СМИ раздувают из рядовой ситуации шумиху», — сообщил источник «Ридуса».

Знакомые спортсмена Павла Дацюка также подтвердили, что его в монастыре нет, и обещали, что он сам позже выскажется о ситуации.

Ранее в захваченный монастырь приехали оперативники ФСБ и полицейские, чтобы поговорить с казаками, которые окружили здание по настоянию священника. Сам же священнослужитель заявил, что в обитель действительно приходили с проверкой, но сейчас все спокойно и силовиков уже нет.

Накануне отец Сергий устроил мятеж в монастыре. Он сверг настоятельницу и поставил казаков и прихожан по периметру в качестве охраны.