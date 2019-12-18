СМИ: в Новороссийске воспитательница разбила девочке губу

Малышка рассказала маме, что во время обеда не хотела есть суп, но воспитатель насильно попыталась засунуть ей ложку в рот. По словам женщины, после этого никто не позвал к дочке медика. Когда Богоровская пришла разбираться в детсад, ей сказали, что девочка упала и ударилась во время игры.

Валерия стала расспрашивать других родителей об этой воспитательнице. Оказалось, что жалобы на сотрудницу дошкольного заведения были и раньше.

«Позже дочка рассказала, что воспитатель их обзывает и наказывает ни за что. <…> Но ведь так нельзя! Дети — это самое дорогое. И получается, что мы доверяем им свое самое дорогое, а они издеваются», — заявила Богоровская.

Она отметила, что после эпизода с разбитой губой обратилась за помощью и к заведующей детского сада, и в управление образования. Но никакого решения не последовало. Сама же шестилетняя девочка больше не хочет ходить в садик.

В итоге ее родители подали заявление в полицию. Как рассказали «360» в УМВД России по Новороссийску, по факту произошедшего проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Между тем зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин выступил с идеей принимать детей воспитателей в детский сад без очереди. Сейчас по такой процедуре в дошкольное учреждение может попасть ребенок сотрудника Следственного комитета России, судьи, прокурора, ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС и еще некоторых категорий граждан.