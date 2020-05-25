СМИ: в Москве рассматривают возможность продлить режим самоизоляции
Инсайдер в одном из московских департаментов рассказал порталу News.ru, что в столице могут продлить режим самоизоляции.
«Мы готовы к тому, что ограничения будут продлены еще на две недели, до 12–15 числа», — обратил внимание источник.
Он добавил, что по этому вопросу пока не принято окончательного решения.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов пояснил, что в столице ограничения на работу организаций начнут снимать постепенно. В начале заработают непродовольственные магазины, а затем к работе вернется и сфера услуг.