    25 мая 2020, 19:42

    СМИ: в Москве рассматривают возможность продлить режим самоизоляции

    Артур Блянихов

    Инсайдер в одном из московских департаментов рассказал порталу News.ru, что в столице могут продлить режим самоизоляции.

    «Мы готовы к тому, что ограничения будут продлены еще на две недели, до 12–15 числа», — обратил внимание источник.

    Он добавил, что по этому вопросу пока не принято окончательного решения.

    Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов пояснил, что в столице ограничения на работу организаций начнут снимать постепенно. В начале заработают непродовольственные магазины, а затем к работе вернется и сфера услуг.