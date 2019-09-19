СМИ: в каждой второй школьной столовой нашли нарушения

Образовательные учреждения России проверили на то, как там кормят школьников и делают ли это по установленным нормам. Недостатки нашли как в рационе, так и в самой организации питания. Роспотренадзор уверил, что нарушения постепенно устраняются.

Качество школьного питания в 500 школах в течение трех лет проверяли специалисты Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского, сообщила газета «Известия». Следили они и за соблюдением норм СанПиН.

«В ходе проверки мы обнаружили, что в большинстве организаций меню были разработаны без указания возрастной категории учащихся и без учета сезонности», — заметил заведующий кафедрой «Технологии продукции и организации общественного питания и товароведения» МГУТУ имени Разумовского Дмитрий Куликов.

Проверка показала, что масса каждого четвертого блюда из меню — в основном белковых продуктов — была меньше положенной на 12,5-24%. Жалеют в школах и напитки: их объем оказался меньше нормы на 10%.

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Не сбалансирован рацион школьников и по содержанию белков, жиров и углеводов. Если первых двух компонентов в среднем меньше установленной нормы на 10%, то углеводов, наоборот, больше — на 23,7%. По словам экспертов, подобный дисбаланс повышает риск развития у детей ожирения, сахарного диабета и сердечно-сосудистых патологий.

Из-за поиска более дешевой продукции, предположили ученые, учебные заведения часто меняют поставщиков. Контракты с ними обычно заключаются на короткий срок — на полгода или год. Подобное положение дел ставит под удар качество поставляемой продукции.

В материале указано, что выявленные нарушения были характерны для более чем половины проверенных школ.

В Роспотребнадзоре не стали отрицать наличие замечаний. Тем не менее, заметили в ведомстве, динамика в устранении нарушений положительная. Например, нехватка мяса в одной порции стала ниже почти на 6%.