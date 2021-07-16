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    16 июля 2021, 22:59

    СМИ: В Екатеринбурге верующие вышли на крестный ход несмотря на запрет

    Ирэна Колесова

    В Екатеринбурге православные верующие проигнорировали запрет властей и вышли на крестный ход, но перчатки и маски при этом не надели. Как пишет Ura.ru, среди участников шествия были известные в городе люди.

    СМИ: В Екатеринбурге верующие вышли на крестный ход несмотря на запрет

    По сведениям портала, большинство паломников не соблюдали никакие меры безопасности. Они не держались друг от друга на необходимом расстоянии, не носили маски и перчатки. Митрополит Екатеринбургский призвал собравшихся «не полениться, смириться и надеть масочку».

    Споры по поводу организации крестного хода в Екатеринбурге начались еще 8 июля. Губернатор Свердловской области заявил, что мероприятие в этом году не состоится. Через несколько часов митрополит Евгений публично подчеркнул, что сам он однозначно пойдет на шествие.

    Между губернатором и митрополитом состоялись переговоры. Священнослужитель согласился, что не будет призывать людей участвовать в крестном ходе.

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