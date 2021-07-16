СМИ: В Екатеринбурге верующие вышли на крестный ход несмотря на запрет

В Екатеринбурге православные верующие проигнорировали запрет властей и вышли на крестный ход, но перчатки и маски при этом не надели. Как пишет Ura.ru, среди участников шествия были известные в городе люди.

По сведениям портала, большинство паломников не соблюдали никакие меры безопасности. Они не держались друг от друга на необходимом расстоянии, не носили маски и перчатки. Митрополит Екатеринбургский призвал собравшихся «не полениться, смириться и надеть масочку».

Споры по поводу организации крестного хода в Екатеринбурге начались еще 8 июля. Губернатор Свердловской области заявил, что мероприятие в этом году не состоится. Через несколько часов митрополит Евгений публично подчеркнул, что сам он однозначно пойдет на шествие.

Между губернатором и митрополитом состоялись переговоры. Священнослужитель согласился, что не будет призывать людей участвовать в крестном ходе.

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