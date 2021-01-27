СМИ: в Екатеринбурге намерены объединить две клиники в супербольницу
В Екатеринбурге рассматривают вариант с объединением городской клинической больницы № 40 и Свердловской областной клинической больницы № 1. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
«После объединения медучреждений получится супербольница — крупнейшее медучреждение», — обратил внимание источник.
По его словам, это позволит оптимизировать затраты за счет руководства больниц и дублирующих функций. В частности, можно централизованно организовать питание, совместить патологоанатомическую службу, операционный блок.
В пресс-службе областного Минздрава признались, что не знакомы с подобными инициативами.