СМИ: в Британии людям старше 50 лет предложат ввести третью дозу вакцины от коронавируса

Власти Великобритании планируют предложить осенью этого года жителям старше 50 лет вести третью дозу вакцины от коронавируса. Это поможет, по мнению властей, предотвратить рост заболеваемости к рождеству.

На данный момент в Британии проводятся испытания двух возможных вариантов вакцин под руководством главного санитарного врача страны Криса Уитти. Об этом пишет газета Times.

Одна вакцина, как сообщило британское издание, будет создана специально для борьбы с новыми штаммами коронавируса. Второй вариант препарата для третьей инъекции рассматривается среди существующих вакцин, которые одобрены в Британии: британско-шведская от AstraZeneca, американская от Pfizer и Оксфордского университета или американской компании Moderna.

В Великобритании, чтобы сделать прививки максимальному числу людей, увеличили интервал между инъекциями с трех недель до трех месяцев.

Ранее специалист Роспотребнадзора объяснил, почему нужно делать два укола вакцины коронавируса. Если не применить вторую дозу вакцины, у человека не закрепится эффект и не сформируется более стойкий иммунитет к инфекции. Фактически, отсутствие повторной прививки сводит на нет полезность первой дозы и ставит здоровье вакцинированного под удар.