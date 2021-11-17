СМИ узнали отношение россиян к введению «отцовского капитала»

Законопроект о праве отцов-одиночек получить материнский капитал одобрила правительственная комиссия. По данным законопроекта, отцы, обратившиеся к услугам суррогатных матерей, имеют право получить государственные выплаты. Сайт kp.ru провел опрос, в ходе которого выяснил, как россияне относятся к данной инициативе.

В исследовании приняли участие участие 5,6 тысячи человек. Большинство россиян поддержали такое нововведение. 60% человек подчеркнули, что на выплаты могут претендовать разные семьи, вне зависимости от пола и состава.

«Вообще, такое должно было быть с самого начала. Мужчина не человек или не может быть отцом-одиночкой?» — отметила одна из респонденток.

При этом 22% опрошенных выступили против нового закона. По их мнению, суррогатное материнство является слишком дорогостоящей услугой, из-за чего у мужчины должны быть деньги на содержание ребенка. 18% затруднились ответить.