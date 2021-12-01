СМИ узнали отношение россиян к переносу школьных уроков на более позднее время

Журналист Ася Казанцева недавно заявила, что школьные уроки должны начинаться в 10:00 — тогда дети будут высыпаться и лучше учиться. Опрос, проведенный kp.ru, показал, что многие россияне согласны с такой инициативой.

С тем, что школьные уроки должны начинаться позже, согласились 43% опрошенных.

«Мой ребенок раньше ходил на занятия в первую смену, к 8:30. Так как школа далеко, то подъем был в 6:30. Был всегда злой, не в настроении, раздраженный. В этом году вторая смена, с 13:15. Отлично ходит, никаких проблем, настроение в полном порядке. Считаю, что занятия и должны начинаться не раньше 10:00, а то и позже», — рассказала одна из респондентов.

Однако многие участники считают, что в первой половине дня человек наиболее работоспособен. А 22% опрошенных заявили, что чем раньше человек встает, тем больше дел он успевает сделать.