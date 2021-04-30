СМИ узнали об иске к певцу Григорию Лепсу на 55 миллионов рублей

Компания «Тоталойл» подала иск в Арбитражный суд Москвы на сумму 55,1 миллиона рублей к ИП «Лепсверидзе Г. В.». Как утверждает Агентство городских новостей «Москва», ответчиком по делу выступает певец Григорий Лепс (настоящая фамилия Лепсверидзе).

В определении суда говорится, что при рассмотрении заявления и приложенных документов суд принял решение завести производство по делу. Первое заседание пройдет 25 мая.

Концертный директор исполнителя Владимир Урюпин заявил, что не имеет понятия о каких-то судебных исках, которые подали к певцу.

Согласно открытым данным, компания «Тоталойл» занималась торговлей топливом. В данный момент она находится в состоянии банкротства. Конкурсным управляющим суд назначил Алексея Захарова.