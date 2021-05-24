СМИ узнали возможную причину смерти актрисы Нины Шацкой

У умершей накануне заслуженной артистки России Нины Шацкой был ковид. Об этом сообщил Пятый канал.

О смерти вдовы актера Леонида Филатова сообщили в Театре на Таганке 23 мая. По данным РИА ФАН, Шацкая перенесла инсульт и у нее были проблемы с почками.

Нина Шацкая скончалась на 82-м году жизни. В 1963 году она вышла замуж за актера Валерия Золотухина, с которым прожила 14 лет. В 1982-м ее вторым мужем стал Леонид Филатов, который умер в 2003 году. Актриса служила в Театре на Таганке и в Содружестве актеров Таганки. Она играла в более чем 10 спектаклях. В фильмографии Шацкой 20 полнометражных картин и мини-сериалов.

Свою дебютную роль в кино она сыграла в фильме режиссера Алексея Сахарова «Коллеги» в 1962 году. Через два года в прокат вышла лента Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», в котором Шацкая исполнила роль вожатой. Она снималась у Степана Кеворкова, Станислава Говорухина и других режиссеров.