СМИ узнали о тайном визите Меркель к Навальному
Меркель пришла к Навальному в условиях полной секретности, сообщила газета Spiegel со ссылкой на собственный источник.
«Канцлер в условиях полной секретности навестила российского политика, когда он лежал на больничной койке в берлинской „Шарите“», — уверил автор статьи.
Подробностей визита Меркель не приводится.
Алексею Навальному стало плохо в самолете 20 августа. Борт экстренно посадили в Омске, где основателя ФБК госпитализировали. По мнению омских врачей, у Навального был нарушен обмен веществ, из-за чего резко изменился уровень сахара в крови. Причина этого пока неясна, однако отечественные специалисты не нашили следов яда в анализах политика.
Спустя несколько дней Навального перевезли в клинику «Шарите» в Германии. Власти ФРГ со ссылкой на военных медиков заявили, что блогера якобы отравили веществом из группы «Новичок». Выводы экспертов, заметили в немецком кабмине, подтвердили в лаборатории Швеции и Франции. Расследование ведет и ОЗХО по запросу Берлина.
Москва никаких официальных выводов на этот счет от Германии не получала. И до сих пор ждет ответа на посланный запрос.