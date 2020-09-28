СМИ узнали о тайном визите Меркель к Навальному

К Алексею Навальному во время лечения в берлинской клинике «Шарите» приходил тайный посетитель. Основателя ФБК лично посетила канцлер Германии Ангела Меркель.

Меркель пришла к Навальному в условиях полной секретности, сообщила газета Spiegel со ссылкой на собственный источник.

«Канцлер в условиях полной секретности навестила российского политика, когда он лежал на больничной койке в берлинской „Шарите“», — уверил автор статьи.

Подробностей визита Меркель не приводится.

Алексею Навальному стало плохо в самолете 20 августа. Борт экстренно посадили в Омске, где основателя ФБК госпитализировали. По мнению омских врачей, у Навального был нарушен обмен веществ, из-за чего резко изменился уровень сахара в крови. Причина этого пока неясна, однако отечественные специалисты не нашили следов яда в анализах политика.

Спустя несколько дней Навального перевезли в клинику «Шарите» в Германии. Власти ФРГ со ссылкой на военных медиков заявили, что блогера якобы отравили веществом из группы «Новичок». Выводы экспертов, заметили в немецком кабмине, подтвердили в лаборатории Швеции и Франции. Расследование ведет и ОЗХО по запросу Берлина.

Москва никаких официальных выводов на этот счет от Германии не получала. И до сих пор ждет ответа на посланный запрос.