СМИ узнали о состоянии госпитализированного в Италии Чубайса

Врачи итальянской больницы диагностировали у бывшего спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса редкое неврологическое расстройство. При этом сам бывший чиновник находится в стабильном состоянии и риска для его жизни нет. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщила газета The Financial Times.

По словам собеседников агентства, сообщения о возможном диагнозе синдрома Гийена — Барре заявил сам Чубайс. Окончательного диагноза лечащих его врачей пока нет.

«Он стабилен. Риска для его жизни нет. Он может ходить, он может говорить. Он в порядке», — заявили собеседники журналистов.

Близкий к семье Чубайса источник подчеркнул, что политик не верит в попытку покушения с отравлением.

Сейчас бывший политик и чиновник проходит лечение в городе Ольбии на Сардинии, куда его доставили с соседнего курорта Порто-Черво.

О госпитализации Анатолия Чубайса накануне сообщила журналист и телеведущая Ксения Собчак со ссылкой на супругу политика, режиссера Авдотью Смирнову. Собчак уточнила, что экс-помощника президента России госпитализировали в нестабильном состоянии после того, как у него онемели руки и ноги.

После Собчак привела слова самого Чубайса, который заявил о синдроме Гийена — Барре и оценил свое состояние, как «средней тяжести», но стабильное.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что родные Чубайса не обращались за помощью к российским властям. Госпитализацию бывшего политика он назвал печальной и пожелал Чубайсу скорейшего выздоровления.