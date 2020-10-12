СМИ узнали о смерти в Петербурге вора в законе Роланда Кутаисского

В Санкт-Петербурге скончался 65-летний вор в законе Роланд Чикваидзе, более известный криминальному миру как Роланд Кутаисский. Мужчина умер в одной из городских больниц.

Официальная причина смерти Чикваидзе не называется, сообщил сайт Ura.Ru. По имеющимся данным, он скончался в субботу, 10 октября, из-за заражения крови.

Как уточнило агентство «Прайм Крайм», инфекция возникла из-за грязной инъекции. Кутаисского пытались спасти врачи, но не сумели этого сделать, несмотря на «очистительные меры».

Погибший вор в законе был ближайшим соратником криминального авторитета Серго Кутателадзе, или Байко. Они вместе участвовали в конфликте с Дато Себискверадзе — в него Роланд стрелял после сходки в Москве в 1999 году. Его имя также связано с разборками, которые происходили с кланом деда Хасана.

В сентябре погиб сибирский вор в законе Зятек. В темноте его катер столкнулся с баржей. Нескольким пассажирам, в том числе и криминальному авторитету, выжить не удалось. После его смерти в регионе начали ждать «передела».