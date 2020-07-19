СМИ узнали о слежке за сотовыми в России по заказу Пентагона

Исследователи использовали для анализа информацию из открытых источников — данные о местонахождении аппарата, которые собирают мобильные приложения и затем продают для использования в рекламных целях.

Исследователи отследили передвижения владельцев телефонов, находившихся в Неноксе Архангельской области 9 августа 2019 года — на следующий день после произошедшей там аварии на ядерном объекте. Из 48 аппаратов один впоследствии был замечен на Кубе, еще один — в Азербайджане. Владельцы остальных разъехались в Москву, Санкт-Петербург, на закрытые военные объекты в Северодвинске и Архангельске.

В Пентагоне подтвердили факт финансирования проекта, отобранного ведомством «ввиду хорошего потенциала применения для обмена информацией между военными». По данным газеты, целью проведенного эксперимента было показать возможности использования данных сотовой связи из открытых источников для военных целей или разведки.

8 августа прошлого года на военном полигоне в Неноксе произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки с изотопным источником питания, заявляли в Минобороны России. Погибли пять сотрудников Росатома. В соседнем Северодвинске наблюдался кратковременный скачок уровня радиации.