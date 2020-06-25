СМИ узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж в обход запретов

По данным издания, как минимум с начала лета «Аэрофлот» выполняет рейсы из Москвы в Сеул, Тель-Авив, Франкфурт-на-Майне и вышеназванные города. Сначала полеты совершались раз в неделю, но со второй недели июня — два раза.

Также доступны стали Ницца, Рим, Барселона, уточнила газета со ссылкой на данные из системы бронирования авиакомпании.

Так, отправиться в Нью-Йорк возможно 28 или 30 июня, заметил РБК. На сайте «Аэрофлота» можно найти и билеты из американского города. Вернуться оттуда можно с 1 августа.

Источник фото: скриншот с сайта «Аэрофлота»

Полеты совершают под номерами регулярных рейсов и по времени, которое было указано у «Аэрофлота» в регулярном расписании до эпидемии. Газета добавила, что продажа на рейсы начинается меньше чем за неделю. Причем на сайте перевозчика нельзя забронировать билеты на следующую неделю.

«Международные грузовые рейсы разрешены. Эти рейсы оформлены как грузовые, но на них с разрешения Росавиации продаются билеты», — заявили два сотрудника «Аэрофлота».

«Аэрофлот» и Росавиация пока не прокомментировали информацию о полетах.

Россия приостановила международное авиасообщение в конце марта из-за пандемии. Запрет не распространяется на вывозные рейсы, почтовые и грузовые перевозки, полеты, разрешенные российским правительством.

Ранее в СМИ появилась информация, что возглавляющий Росавиацию Александр Нерадько предложил возобновить полеты в страны СНГ.