СМИ узнали о проекте санкций США против Минобороны и гражданских предприятий России

Новые меры связаны с ограничениями в отношении 89 китайских компаний, которые сотрудничают с военными. Также под ограничения могут попасть российские предприятия авиационной, ракетно-космической и атомной отраслей, а также научные центры.

Как уточнило агентство, институты Росатома принимали участие в разработке и создании перспективных вооружений. Кроме того, в список попали две организации Роскосмоса.

Ограничения грозят и предприятиям гражданского авиастроения. В их числе производители вертолетов, авиадвигателей, поставщики авиационных материалов и систем организации воздушного движения. Названия организаций агентство не привело.

Знакомый с ситуацией источник рассказал РИА «Новости», что в случае вступления документа в силу компаниям США для любых контактов с российскими предприятиями придется получать специальную лицензию.

Накануне сразу три российских производства: «Авиазапчасть», ОАО «Элекон» и Nilco Group, — оказались в санкционном списке США. По версии Госдепартамента, действия организаций попали под закон о нераспространении оружия массового поражения. Согласно документам, теперь любым правительственным структурам США запрещено работать с этими компаниями, а также выдавать лицензию на экспортные товары.