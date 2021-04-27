СМИ узнали о планах переделать детский универмаг на Лубянке под богатых покупателей

Собственники Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке планируют реконцепцию с фокусом на более дорогих товарах. Развлекательные функции заменят на цифровые технологии.

Компания «Лубянка-Девелопмент», по информации РБК, занимается разработкой новой стратегии на ближайшие пять лет. Консультирует их консалтинговая компания CBRE. Возможные изменения указаны в бухгалтерской отчетности компании за 2020 год.

Чтобы увеличить доход от аренды и увеличить товарооборот, в ЦДМ на Лубянке могут расширить виды предлагаемых услуг, изменить концепцию общественного питания и сделать ставку на более высокодоходные группы населения, указано в отчетности. Развлечения заменить цифровыми технологиями из-за роста доли миллениалов и поколения Z.

На первом этаже, в зоне «Улица сказок», может появиться магазин косметики, например «Золотое яблоко» или «Рив Гош».

Однако в компании «Галс-Девелопмент», которая занимается управлением торговым комплексом, издание заверили, что глобальных перемен не планируется. Окончательного решения по реконцепции еще не приняли.