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    27 апреля 2021, 10:19

    СМИ узнали о планах переделать детский универмаг на Лубянке под богатых покупателей

    Екатерина Шамина

    Собственники Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке планируют реконцепцию с фокусом на более дорогих товарах. Развлекательные функции заменят на цифровые технологии.

    СМИ узнали о планах переделать детский универмаг на Лубянке под богатых покупателей

    Компания «Лубянка-Девелопмент», по информации РБК, занимается разработкой новой стратегии на ближайшие пять лет. Консультирует их консалтинговая компания CBRE. Возможные изменения указаны в бухгалтерской отчетности компании за 2020 год.

    Чтобы увеличить доход от аренды и увеличить товарооборот, в ЦДМ на Лубянке могут расширить виды предлагаемых услуг, изменить концепцию общественного питания и сделать ставку на более высокодоходные группы населения, указано в отчетности. Развлечения заменить цифровыми технологиями из-за роста доли миллениалов и поколения Z.

    На первом этаже, в зоне «Улица сказок», может появиться магазин косметики, например «Золотое яблоко» или «Рив Гош».

    Однако в компании «Галс-Девелопмент», которая занимается управлением торговым комплексом, издание заверили, что глобальных перемен не планируется. Окончательного решения по реконцепции еще не приняли.