СМИ узнали о планах ограничить празднование Нового года в Москве

Традиционное празднование Нового года в центре Москвы может быть ограничено. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Однако власти, по данным издания, не будут закрывать Тверскую улицу для народных гуляний. К тому же в других районах города должны появиться порядка 20 новогодних площадок.

Сейчас на Красной площади работает каток, кататься чуть позже можно будет также на ВДНХ и в парке Горького. Источник отметил, что QR-коды для посещения ресторанов вводить не собираются. Однако планы могут поменяться в случае повышения заболеваемости.

По его словам, предполагается, что жители Москвы будут праздновать наступление Нового года в своих районах и реже будут приезжать в центр.

Московские власти в прошлом году из-за эпидемии коронавируса отказались от традиционных новогодних гуляний. Фестивали, ярмарки и всевозможные зрелищные мероприятия были отменены, рестораны и кафе не работали в новогоднюю ночь.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в этом году уличные фестивали и новогодние ярмарки будут.

«Санитарные требования будут применяться к этим площадкам, но мы хотим, чтобы они полноценно функционировали: катки, торговля, общепит, елки, украшения, полноценные ярмарки», — сказал он. Его процитировал РБК.

Тем временем московские кондитеры к Новому году создали 60 видов праздничных наборов на любой вкус.