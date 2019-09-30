СМИ узнали о наследстве Марка Захарова. Кому оно достанется?

Слишком сложно сказать «Прощай» - Памяти великого режиссера Марка Захарова Подробнее

По данным издания, режиссер владел квартирой на Тверской улице в центре Москвы, дачей в районе Куркино. Ее минимальная стоимость, по информации портала, составляет порядка 50 миллионов рублей. Также худрук ездил на внедорожнике Toyota Land Cruiser.

Как рассказал адвокат Сергей Жорин, Александра Захарова — единственная наследница отца.

«Поскольку супруга Марка Анатольевича скончалась, а других детей у него нет, то все имущество режиссера по закону достанется Александре Марковне», — объяснил юрист.

Марк Захаров умер на 86-м году жизни. Причиной стало повторное воспаление легких. Захаров на протяжении 35 лет руководил «Ленкомом». Одной из самых известных его театральных работ остается рок-опера «Юнона и Авось». Также он был режиссером таких фильмов, как «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен».

Прощание с Захаровым пройдет 1 октября в «Ленкоме». Похоронят режиссера на Новодевичьем кладбище.