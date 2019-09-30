  • СМИ узнали о наследстве Марка Захарова. Кому оно достанется?

    30 сентября 2019, 10:38

    Наза Салех Захи

    Руководитель театра «Ленком» Марк Захаров, скончавшийся 28 сентября, владел недвижимостью на десятки миллионов рублей. Все наследство достанется его дочери Александре Захаровой. Об этом сообщил StarHit.
    СМИ узнали о наследстве Марка Захарова. Кому оно достанется?

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    По данным издания, режиссер владел квартирой на Тверской улице в центре Москвы, дачей в районе Куркино. Ее минимальная стоимость, по информации портала, составляет порядка 50 миллионов рублей. Также худрук ездил на внедорожнике Toyota Land Cruiser.

    Как рассказал адвокат Сергей Жорин, Александра Захарова — единственная наследница отца.

    «Поскольку супруга Марка Анатольевича скончалась, а других детей у него нет, то все имущество режиссера по закону достанется Александре Марковне», — объяснил юрист.

    Марк Захаров умер на 86-м году жизни. Причиной стало повторное воспаление легких. Захаров на протяжении 35 лет руководил «Ленкомом». Одной из самых известных его театральных работ остается рок-опера «Юнона и Авось». Также он был режиссером таких фильмов, как «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен».

    Прощание с Захаровым пройдет 1 октября в «Ленкоме». Похоронят режиссера на Новодевичьем кладбище.