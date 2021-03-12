СМИ узнали о более чем 6 тысячах камер с открытым доступом в России

В России 6,3 тысячи камер видеонаблюдения имеют открытые IP-адреса. А это значит, что любой может получить к ним доступ. Более того, мошенники могут использовать их как вычислительный ресурс.

Эти камеры установлены по всей стране на электростанциях, промышленных предприятиях, заправках, а также в системах умных домов. Это следует из данных поисковой системы по интернету вещей Shodan.io, сообщил «Коммерсант».

«К системе большинства таких камер можно получить доступ без имени пользователя и пароля, либо пароль к ним установлен по умолчанию», — пояснил представитель компании Avast.

По данным Shodan.io, Россия находится на пятом месте по числу камер видеонаблюдения с открытым IP. В списке лидируют Вьетнам, Тайвань, Южная Корея и США. Получается, что всего в мире около 124 тысяч камер имеют такую уязвимость. В частности, в России данные с камер неоднократно утекали.

Гендиректор компании «Интернет Розыск» Игорь Бедеров рассказал, что ряд камер сегодня действительно защищены самыми простыми паролями и подобрать их может любой. Но тревожно то, что такая техника может быть установлена и в банках. Это грозит утечкой данных карт клиентов. Кроме того, по его мнению, если дополнить систему функцией распознавания лиц, то из этого получится тотальная слежка.